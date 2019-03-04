Adıyaman'da Kumar Operasyonu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişi ile yer temin ederek kumar oynattığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde para karşılığında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.İlçe merkezinde Yeni Mahalle Turan Özdemir Caddesi üzerinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, iskambil kağıtlarıyla kumar oynayan A.A, E.A. ve A.D. ile onlara yer temin ederek kumar oynatan M.E'yi gözaltına aldı.Yapılan aramalarda kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.