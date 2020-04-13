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Adıyaman'da kumar oynayan 13 kişiye 35 bin lira ceza

ADIYAMAN'da, polis tarafından bir işyerine düzenlenen baskında 13 kişi kumar oynarken yakalandı.

13.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:21
Adıyaman'da kumar oynayan 13 kişiye 35 bin lira ceza

ADIYAMAN'da, polis tarafından bir işyerine düzenlenen baskında 13 kişi kumar oynarken yakalandı. İşyerini mühürleyen polis, 13 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 35 bin 165 lira idari para cezası kesti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ulu Cami Mahallesinde bulunan iş merkezindeki bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan işyerinde 13 kişi kumar oynarken yakalandı. Polisler baskında içeride bulunan 13 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı kumar oynamaktan 2313, sosyal mesafe kuralını ihlal etme suçundan da 392 lira idari para cezası kesti. 13 kişiye toplam 35 bin 165 lira cezai işlem uygulanırken, kumar oynatılan işyeri ise mühürlendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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