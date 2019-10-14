Haberler » Güncel » Adıyaman'da kurşunlanma

Adıyaman'da kurşunlanma

Adıyaman'da bir evin kapısı ve evin bahçesinde bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

14.10.2019 01:43Adıyaman'da kurşunlanma
Adıyaman'da bir evin kapısı ve evin bahçesinde bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi'nde Abuzer Yılmaz'a ait bir evin kapısı ve bahçede bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Ekipler, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan mermilerin evin kapısı ve bahçede bulunan otomobilin camına isabet ettiği görüldü.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:28 Ayağı sakat atla hurda toplayan kişiye tepki
02:21 Trafik kazası için rapor tutan sigortacıya otomobil çarptı
02:18 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
02:15 Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın
02:02 "Türkiye'nin terörle mücadelesinde KKTC'nin desteğini bekliyoruz"
02:02 Güvenlik kaynaklarınca, Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme...
02:02 Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi
14.10.2019 02:54:26