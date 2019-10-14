Haberler » Güncel » Adıyaman'da kurşunlanma

Adıyaman'da kurşunlanma

Adıyaman'da bir evin kapısı ve evin bahçesinde bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

14.10.2019 02:59
Adıyaman'da bir evin kapısı ve evin bahçesinde bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi'nde Abuzer Yılmaz'a ait bir evin kapısı ve bahçede bulunan otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Ekipler, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan mermilerin evin kapısı ve bahçede bulunan otomobilin camına isabet ettiği görüldü.
Adıyaman'da kurşunlanma

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:25 Ayağı kırık atla hurda toplayan kişiye vatandaş tepkisi
03:25 Ayağı sakat atla hurda toplayan kişiye tepki
03:25 Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın
03:25 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
03:25 Dha yurt bülteni- 17
03:21 Giresun'da fındık fabrikasında yangın
02:59 Adıyaman'da kurşunlanma
14.10.2019 04:17:22