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Adıyaman'da kuru otlar tutuştu, alevler 2 hektar alanı etkiledi

ADIYAMAN'da, orman ve petrol arama kuyuları yakınlarındaki kuru otlar tutuştu.

29.08.2019 15:03 Adıyaman'da kuru otlar tutuştu, alevler 2 hektar alanı etkiledi


ADIYAMAN'da, orman ve petrol arama kuyuları yakınlarındaki kuru otlar tutuştu. Ekipler 2 hektarlık alana yayılan alevleri kuyulara ve ormana sıçramadan söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öğle saatlerinde Kayaönü köyü yakınlarındaki kuru otlar bilinmeyen bir neden tutuştu. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede 2 hektarlık alana sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerin olduğu bölgenin Türkiye Petrolleri'ne ait petrol arama kuyularına ve ormanlık alana yakın olması ise korkuya neden oldu.
Çok sayıda ekip, alevleri kuyulara ve ormanlık alana sıçramadan söndürmek için çalışıyor.

- Adıyaman

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

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