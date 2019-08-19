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Adıyaman'da kuş figürlü mozaik bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesi Güneykaş köyü kırsalında üzerinde kuş figürü bulunan mozaik bulundu.

19.08.2019 17:22 Adıyaman'da kuş figürlü mozaik bulundu
Adıyaman'ın Besni ilçesi Güneykaş köyü kırsalında üzerinde kuş figürü bulunan mozaik bulundu.

Adıyaman'da bir çiftçi tarlada çalışırken mozaik fark etti. Toprak yığını temizlendikçe mozaiğin bir kısmı ortaya çıkınca vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri Müze Müdürlüğü görevlileriyle birlikte belirtilen bölgede incelemede bulundu. Kazı yapılan yaklaşık 1 metrekarelik alanda renkli taşlar ile yapılmış kuş figürü bulundu. Figürün, M.S., 5. yüzyıla ait olduğu sanılıyor.

Geniş bir alanı kapladığı tahmin edilen mozaiğin tescillenmesi ve korunmasıyla ilgili Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile yazışmaların yapılacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, Besni, Güncel

Kaynak: İHA

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