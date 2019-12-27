Haberler » Güncel » Adıyaman'da kütüphane açılışı - Haber

Adıyaman'da kütüphane açılışı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İmam Hatipliler Derneğinin finanse ederek kurduğu "Z" kütüphanenin açılışı yapıldı.

27.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:42 Adıyaman'da kütüphane açılışı
'ın ilçesinde İmam Hatipliler Derneğinin finanse ederek kurduğu "Z" kütüphanenin açılışı yapıldı.
Yeni Mahallede bulunan Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, ÖNDER genel merkezi tarafından finansman edilen "Z" kütüphanenin açılışını Genel Merkez Sekreteri Abdullah Ceylan yaptı.
Ceylan, açılışın ardından İmam Hatip Liselerin geçmişte yaşadıkları zorluklar ve şu an bulundukları konum hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İmam Hatip Liseli olduğunu belirten Ceylan, "İmam hatipli olmak bir duruş ve kimliğe sahip olmaktır. İnanıyoruz sizlerin çabasıyla imam hatipler daha çok güzel makamlarda bu ülkeye hizmetlerini sürdüreceklerdir." dedi.

Abdullah Ceylan, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48   Gemlik'te yerli otomobil sevinci - Haber
18:45   Bakan Albayrak: "Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız" - Haber
18:44   TBB ile Türkiye Adalet Akademisi arasında ortak eğitim protokolü - Haber
18:42   İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı - Haber
18:38   Osmancık İlçe Emniyet Müdürü'ne Durhasan Güngör atandı - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 18:49:25