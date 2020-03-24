Adıyaman'da lokantada kavga: 2 yaralı
Adıyaman'da bir lokantada çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
24.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:52
Adıyaman 'da bir lokantada çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir lokantada işletme sahibi ile paket servis almaya gelen müşteriler arasında tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir lokantada işletme sahibi ile paket servis almaya gelen müşteriler arasında tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Yavuz Selim Mahallesi, Adıyaman, Güncel