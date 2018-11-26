Adıyaman'da Maçlara Taraftar İlgisi Arttı

Adıyaman
'da okullar arası müsabakalara taraftarların ilgisinin arttığı bildirildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Yeni Mahalle
Spor Salonu'nda oynanan basketbol
müsabakalarının taraftarların desteğiyle büyük bir heyecanla izlendiğini belirtti.
Okul takımı maçlarının gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti aktaran Keleş, gençlerin her geçen gün spora olan ilgisinin arttığını vurguladı.
Keleş, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın sosyalleşmesinde sporun önemli bir yeri olduğunu unutmamak lazım. Derslere yoğunlaşan öğrencilerimizin kendilerini mutlu eden bir branşta spor faaliyetlerine katılmaları onların genel motivasyonunu artırmanın yanı sıra sosyalleşerek kişisel gelişimlerine ve sağlıklarına da olumlu etkiler sağlamaktadır. Tribünlerde okullarının takımlarına destek olan öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu da ilimizde spor faaliyetlerinin başarısı ve sonuç göstergesidir. Spor yapan tüm öğrencilerimize ve onları tribünlerde yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ediyorum."
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:07