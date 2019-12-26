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Adıyaman'da mahallede havaya ateş eden şüpheli kaçtı

Adıyaman'da bir mahallede pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yapılıyor.

26.12.2019 00:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 00:32 Adıyaman'da mahallede havaya ateş eden şüpheli kaçtı
'da bir mahallede pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yapılıyor.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ne hafif ticari araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçtı.
Mahalle sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda tüfekten çıkan saçmalar, bazı evlerin balkonuna isabet etti.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, mahallede saçmaların bulunduğu yerde çalışma yaptı.
Şüpheli idaresindeki araç ise mahalleye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulundu. Olayda kullanılan pompalı tüfek de araç içinden çıktı.
Daha sonra araç, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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