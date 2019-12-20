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Adıyaman'da, mahalleliden 'geçit' eylemi

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Kurugeçit Mahallesi'nin sakinleri, Gölbaşı Garı ile mahalleleri arasına alt veya üst geçit yapılması isteklerini düzenledikleri eylemle dile getirdi.

20.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:19 Adıyaman'da, mahalleliden 'geçit' eylemi

ADIYAMAN'ın ilçesine bağlı Kurugeçit Mahallesi'nin sakinleri, Gölbaşı Garı ile mahalleleri arasına alt  veya üst geçit yapılması isteklerini düzenledikleri eylemle dile getirdi.

Gölbaşı Gar Şefliği önünde toplanan bir grup Kurugeçit Mahallesi sakini, bölgede sıkça kaza meydana geldiğini ve bundan sonra birilerinin trenin altında kalarak, can vermesini istemediklerini söyledi. Bölgede daha önce meydana gelen kazalarda, tren çarpması sonucu yaşamını yitiren ve yaralananların yakınlarının da katıldığı eylemde konuşan Mehmet Bulu, "Ben de akrabamı geçen hafta kaybettim. Demir yolu hattı mahallemizi ikiye bölmektedir. Ben alt tarafta oturuyorum ama ihtiyaçlarımı karşılamak adına karşıla geçmek için hattı kullanıyorum. Bize hattan geçmek yasak, diyorlar ama geçebileceğimiz başka bir nokta yok. Burada son 3 yıl içinde 2 kişi trenin altında kalarak öldü, çok sayıda kişi yaralandı, 3 kişiyi de elektrik çarptı. Çocuklarımızın emniyeti ve kendi can güvenliğimizin temini gereğince bu sorunun çözümü için Gar Şefliği ve çevresinin kapatılıp, bir an önce halkımızın emniyetli bir şekilde karşıya geçebileceği üst veya alt geçit yapılmasını istiyoruz" dedi. 



Gölbaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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