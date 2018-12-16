Adıyaman'da Mantara Yoğun İlgi

Adıyaman
'da yoğun yağışlı havalarla birlikte mantar üretiminde ciddi artış vatandaşları sevindirdi.
Adıyaman'ın Kahta
ve Gerger
ilçelerinde yağışsız ve güneşli havayı fırsat bilen köylüler, mantar toplamak için dağlık alanlara gitti.
Yağışsız günlerde ağaç ve kaya diplerinde doğal olarak yetişen zehirsiz mantarlara halk yoğun ilgi gösterdi. Narince köyünde araçlarla dağlık alanlara giden köylüler, adeta mantar avına çıkıyor. Doğal olarak yetiştiği için lezzetli olan ve büyük ilgi gören mantarları toplayan köylülerin sevinçleri yüzlerinden okunuyor. Gruplar halinde ellerinde poşetlerle dağlık alanda mantar toplayan vatandaşlar bunu her yıl gelenek haline getirdiklerini söylüyor.
Kahta ilçesinden mantar toplamaya giden Feyzettin Bozkurt, bu doğal mantarların marketlerde satılanlardan çok farkı olduğunu, tadının çok güzel ve lezzetli olduğunu, ailece mantar yemeklerini çok sevdiklerini söyledi.
Narince köyünden arkadaşları ile mantar aramaya gelen Murat Kaya
, topladıkları mantarları İstanbul
'da yaşayan akrabalarına göndereceklerini, onlar için bu mantarların etten daha değerli olduğunu ifade etti.
Köylüler yağışsız geçmesini bekledikleri şu günlerde bir kaç gün daha mantar toplamaya devam edeceklerini, bazılarının ise topladıkları mantarları marketlere satarak ailelerinin bütçesine katkı sağladıklarını belirtti.
16 Aralık 2018 Pazar 16:00