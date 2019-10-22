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Adıyaman'da, 'Mehmetçiğe selam' temalı yürüyüş yapıldı

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu ve Genç Yeşilay Topluluğunun ortaklaşa gerçekleştirdiği " Mehmetçiğe Selam " temalı Nemrut doğa yürüyüşü ile öğrenciler Mehmetçiğe destek verdi.

22.10.2019 10:46Adıyaman'da, 'Mehmetçiğe selam' temalı yürüyüş yapıldı

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu ve Genç Yeşilay Topluluğunun ortaklaşa gerçekleştirdiği " Mehmetçiğe Selam " temalı Nemrut doğa yürüyüşü ile öğrenciler Mehmetçiğe destek verdi.


Her iki topluluk tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 11 kilometre yürüyüş yapan öğrenciler olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyüşü bitirmeden yaklaşık 6 kilometre boyunca yağmur altında ıslanarak ilerledi. Yapılan etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Topluluk Başkanlarından Burak Yetiş, "Etkinliğe katılan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Anlamlı bir etkinlik oldu. Şu an gündemde olan Barış Pınarı Harekatımız üzerinden ülkemize karşı baskı kurmaya çalışanlara karşı duruşumuzu asker selamımızla göstermek istedik. Zorlu bir yürüyüş oldu ve yönetim ekibimiz kriz yönetiminde başarılı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizlere bu deneyimi yaşama fırsatı veren ve özellikle kendi vatanımızda rahat, özgür ve güvenli bir şekilde yaşamamızı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' a İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu' ya, Rektörümüz Mehmet Turgut' a ve kahraman Mehmetçiğimize selam olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN


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Kaynak: İHA

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