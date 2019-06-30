30.06.2019 21:10
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Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradı

Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradıADIYAMAN - Adıyaman-Kahta karayolu Ali Dağı mesire alında yangın çıktı.

Adıyaman 'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradı
ADIYAMAN - Adıyaman- Kahta karayolu Ali Dağı mesire alında yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangında yaklaşık 7 hektar alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre Adıyaman Kahta karayolu Ali Dağı mesire alanında saat 20: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın yaklaşık 45 dakikadır kontrol altına alınamazken yaklaşık 7 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradı
Kaynak: İHA
Kahta , Adıyaman , 3. Sayfa

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