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Adıyaman'da mezarlık ziyaretleri yasaklandı

ADIYAMAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında mezarlık ziyaretleri yasaklandı.

07.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:36
Adıyaman'da mezarlık ziyaretleri yasaklandı

ADIYAMAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında mezarlık ziyaretleri yasaklandı.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Adıyaman Belediyesi tarafından mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Kentte bulunan asri ve yeni mezarlıkta polis ekipleri ve zabıtalar önlem alarak, kandil nedeniyle yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenlere izin vermedi. Şerit çekilerek girişi kapatılan mezarlık çevresinde önlem alan ekipler, ziyarete gelenleri salgın tedbirleri kapsamında geri çevirdi. Yasak kararı sonrası vatandaşlar ise mezarlık dışından dua ederek evlerine döndü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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