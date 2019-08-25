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Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıAdıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

25.08.2019 19:16
Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda Halil Kermeli yönetimindeki 63 AAR 312 plakalı minibüs ile Cuma Kundalı'nın kullandığı 06 FE 5514 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki Baran Karadağ, Celal Can, Merve Kermeli, İhsa Öğüç, Hazal Kermeli, Müslüm Kermeli, Mehmet Karadağ, Şadiye Karadağ ve Ümmü Gülsüm Karadağ yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Adıyaman, Karadağ, Güncel

Kaynak: DHA

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