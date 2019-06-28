28.06.2019 10:26
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Adıyaman'da minibüsle traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman

Adıyaman'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman 'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Musa Uçmak idaresindeki 34 JJ 3107 plakalı minibüs, Adıyaman Kahta kara yolu Kuruçay mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 AB 025 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet Reşat Uçmak yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Reşat Uçmak, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uçmak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Adıyaman , Güncel

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