Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Adıyaman'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Kadir Özaslan Göz'e ait 02 FT 820 plakalı motosiklet, Varlık Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinin bahçesinde park halindeyken 2 şüpheli tarafından çalındı.O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde site bahçesine gelen iki kişinin park halindeki motosikleti götürdüğü görülüyor.Motosiklet sahibi Göz, motosikletini çalan kişilerden şikayetçi olduğunu ve çalınan motosikletinin bulunması için destek beklediğini belirtti.