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Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 4 gözaltı

Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 4 gözaltıADIYAMAN'da, motosiklet çalan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

14.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:39
'da motosiklet hırsızlığına 4 gözaltı
ADIYAMAN'da, motosiklet çalan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün akşam Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Cebrail Demir evin önüne park ettiği 02 HY 361 plakalı motosikletin yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmanın ardından motosikleti A.A., B.B. ve M.B. ve E.G.'nin çaldığını belirledi. Ekipler kent merkezinde düzenlediği operasyon ile 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 4 gözaltı

Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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