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Adıyaman'da narkotik uygulaması

Adıyaman'da narkotik ekipleri tarafından "Narkotik uygulaması" gerçekleştirildi.

25.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:58Adıyaman'da narkotik uygulaması
'da narkotik ekipleri tarafından " uygulaması" gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanımını ve satışını önlemek amacıyla "Narkotik uygulaması" gerçekleştirdi.
Düzenlenen uygulamaya çok sayıda narkotik polisi katılırken, şüpheli kişiler üzerinde Genel Bilgi Tespiti (GBT) ve üst araması yapıldı.
Öte yandan metruk binalar ve park ve bahçeler de denetlendi.
Ekipler, uygulamanın sürekli olacağını ve uygulamayı kentte uyuşturucu satışı ve kullanımını azaltmak için düzenlediklerini belirtti.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA

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