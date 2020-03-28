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Adıyaman'da nergis bahçesi güzel görüntüler oluşturdu

Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki doğal nergis bahçesi açtığı çiçeklerle adeta renk cümbüşü oluşturdu.

28.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:22
Adıyaman'da nergis bahçesi güzel görüntüler oluşturdu
Adıyaman 'ın Gerger ilçesindeki doğal nergis bahçesi açtığı çiçeklerle adeta renk cümbüşü oluşturdu.
İlçeye bağlı Üçkayalar Köyü sınırlarında bulunan, Atatürk Baraj Gölet'i kıyısındaki yaklaşık 20 dönümlük doğal nergis alanı, görenleri kendisine hayran bıraktırıyor.
Uzun yıllardır doğal olarak oluşan nergis bahçesi, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyordu. Ancak bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessiz bir görüntüye sahip. Az sayıdaki ziyaretçi ise kalabalık oluşturmadan bölgeyi gezdi.
Ziyaretçilerden Murat Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nergis tarlasına her yıl düzenli olarak gelip fotoğraf çektiğini söyledi.
Bahçenin doğal bir terapi özelliğinde olduğunu ifade eden Kurt, bölgenin korunmasını istediklerini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Gerger, Güncel

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