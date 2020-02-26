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Adıyaman'da öğrenciler sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi

Adıyaman'da lise öğrencileri sağlık yaşam ve doğru egzersizler hakkında bilgilendirildi.

26.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:24Adıyaman'da öğrenciler sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi
'da lise öğrencileri sağlık yaşam ve doğru egzersizler hakkında bilgilendirildi.
Kent merkezindeki özel bir okulda eğitim gören öğrenciler, obezite, sağlıklı yaşam ve doğru egzersizler hakkında Fizyoterapist Gazi tarafından bilgilendirildi.
Okulun konferans salonunda uygulamalı şekilde bel ve boyun fıtıkları, doğru oturuş ve dik duruş şekilleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler, özellikle ders çalıştıkları esnada doğru duruş hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Sarıkaya, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sarıkaya, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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