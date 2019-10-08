Haberler » Güncel » Adıyaman'da 'Öğrenme Şenliği' başladı

Adıyaman'da "Öğrenme Şenliği" başladı

Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü organizesinde il ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlüklerince bu yıl ikincisi düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

08.10.2019 13:08Adıyaman'da
Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü organizesinde il ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlüklerince bu yıl ikincisi düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri"nin açılış töreni gerçekleştirildi.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Akgüney, Demokrasi Parkı'ndaki törende yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik, statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın sürdürülebileceğini gösteren kavramlardan birisi olduğunu söyledi.
Ülke olarak hayat boyu öğrenme alanındaki nihai hedeflerden bahseden Akgüney, "Amacımız farklı öğrenim ve seviyelerindeki bireylerin istihdam edilebilmesi ve sosyokültürel katkı amacıyla bilgi beceri ve yeterliliklerini geliştirerek öğrenmeyi arttırmaktır." şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdür Ahmet Alagöz de hayat boyu öğrenmenin dünyanın çeşitli kentlerinde yıllardır başarıyla uygulandığını belirterek, Türkiye'de de bu alanda başarılı sonuçlar alındığını kaydetti.
Konuşmaların ardından Akgüney, Alagöz ve Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Sezai Güler ile Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güllü kurdele keserek şenliğin açılışını yapıp, kurulan stantları gezdi.
Kent merkezi ve ilçelerden gelen öğrenciler, gençler, ev hanımlarıyla bazı kurumların halı dokumadan kabak süslemeciliğine, halı dokumadan, iğne oyasına, ayakkabıcılıktan, ahşap el işleri yapımına kadar çok çeşitli alanda yaptıkları ürünlerin sergilendiği şenlik 2 gün sürecek.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:37 Suriye sınırının sıfır noktasında okul açılışı
18:35 /fotoğraf/ haliç köprüsü trafik yoğunluğu
18:34 Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı
18:34 Yaşlılara özel ekmek
18:33 YPG/PKK'lı teröristler, operasyonu duyunca gizlendiler
18:33 Gezi parkı eylemlerine ilişkin dava
18:33 Ab komisyonu sözcüsü suriye'de çözüm siyasi dönüşümle sağlanabilir