Haberler» Güncel» Haber

Adıyaman'da okul servisleri denetlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

10.09.2019 11:24 Adıyaman'da okul servisleri denetlendi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.
Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belören beldesinde okul servislerinin geçiş güzergahlarında araçları durdurarak denetim yaptı.
Ekipler, öğrencilerin dikkatli olmaları ve onları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan ekipler, denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler ve servis hosteslerinin de kimlik ve yetki belgeleri kontrol etti.
Uygulamada, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçlarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirileceği belirtildi.

Jandarma, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12   Hemşireyi döven iki kardeş serbest
13:12   Aşureler Başkan Palancıoğlu'ndan
13:12   Abd'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyor
13:12   Uyuşturucu satıcısına 8 yıl hapis ve para cezası
13:12   Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
13:10   Kartal'da silahlı saldırı
13:10   Ürdünlü öğretmenler greve devam ediyor