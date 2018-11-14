Adıyaman'da Operasyonlarda Ele Geçirilen Uyuşturucu İmha Edildi

Adıyaman
'da son üç yılda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri yakılarak imha edildi. Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2015'ten bu yana kent genelinde düzenlediği yaklaşık 100 operasyonda ele geçirilen 90 kilogram esrar, çok miktarda uyuşturucu hap, Hint keneviri, bonzai ve eroinin adli işlemlerin ardından yakılarak imha edilmesine karar verildi.
Adıyaman Valiliği tarafından kurulan heyette yer alan cumhuriyet savcısı nezaretinde uyuşturucu maddeler, polis lojmanlarının kalorifer dairesindeki kazanlarda kontrollü yakılarak imha edildi.
Emniyet Müdürlüğü,Adıyaman
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:18