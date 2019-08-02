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Adıyaman'da orman yangını

Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

02.08.2019 19:59 Adıyaman'da orman yangını
Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Gölbaşı ilçesi Malatya kara yolundaki Kapıdere mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerin haber verildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle 2 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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