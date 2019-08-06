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Adıyaman'da orman yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

06.08.2019 09:59 Adıyaman'da orman yangını
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Meydan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı görenler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.
Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle 10 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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