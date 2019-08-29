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Adıyaman'da, orman yangını korkuttu

Adıyaman'da ormanda çıkan yangın korkuttu.

29.08.2019 16:04 Adıyaman'da, orman yangını korkuttu
Adıyaman'da ormanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türmüz Tepe Mevkinde bilinmeyen nedenlerden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yaklaşık 2 hektarlık alanın kül olduğu orman yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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