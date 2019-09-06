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Adıyaman'da ormanlık alanda yangın

Adıyaman'da ormanlık alanda yangınADIYAMAN'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

06.09.2019 17:13
Adıyaman'da ormanlık alanda yangın
ADIYAMAN'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Öğleden sonra Karadağ ormanlık alanından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 araç kısa sürede 3 dönümlük alana yayılan alevlere müdahale etti. İş makineleri ve vatandaşlarında yardım ettiği ekipler alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Adıyaman'da ormanlık alanda yangın

Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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