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Adıyaman'da ormanlık alanda yangın

06.09.2019 17:16 Adıyaman'da ormanlık alanda yangın


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Kaynak: DHA

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