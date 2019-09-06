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Adıyaman'da ormanlık alanda yangın
06.09.2019 17:16
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Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi
Ahmet Hakan'dan Yenikapı'daki araçlarla ilgili çağrı: Çıkın, açıklayın
Ekrem İmamoğlu, araçların toplandığı alanda konuşma yapacak
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