Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adıyaman
'ın Çelikhan
ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Mehmet Üzümcü
idaresindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil, Çelikhan- Malatya
kara yolunun 12. kilometresinde devrildi.
Kazada, ana sınıfı öğretmeni olduğu öğrenilen sürücü ile araçta bulunan Cennet Üzümcü (25) ve 6 aylık Ayşe Sena
Üzümcü yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cennet Üzümcü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Durumu ağır olan Mehmet Üzümcü ile Ayşe Sena Üzümcü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çelikhan, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA