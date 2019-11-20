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Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralıAdıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

20.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:43
'da otomobil devrildi 2 yaralı
Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Zeynal Gici yönetimindeki 02 HD 812 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Deniz Gici yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralıları ilk müdahalesinin arından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralı

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA


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