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Adıyaman'da otomobil devrildi 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil devrildi 6 yaralıAdıyaman'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi.

10.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:56
'da otomobil devrildi 6 yaralı
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet yönetimindeki 02 FZ 792 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Yalvaç ile yanındaki Ahmet Yalvaç, Uğur Yalvaç, Harufe Yalvaç, Semra Akgül ve Mustafa Akgül, yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Adıyaman'da otomobil devrildi 6 yaralı

Adıyaman, Yalvaç, Güncel

Kaynak: DHA


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