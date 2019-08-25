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Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

25.08.2019 17:48 Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Halil Kermeli idaresindeki 63 AAR 312 plakalı minibüs ile Cuma Kundalı idaresindeki 06 FE 5514 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Baran Karadağ, Mehmet Karadağ, Sadiye Karadağ, Ümmü Gülsüm Karadağ, Celal Can, Merve Kermeli, Hazal Kermeli, Müslüm Kermeli ve İhsan Ögüç yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan minibüs ile otomobil ise trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN


Adıyaman, Karadağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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