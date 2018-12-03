Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman
'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Dicle
idaresindeki 34 PN 4832 plakalı otomobil, Malazgirt
Mahallesi 2340. Sokak'ta, Enes Karakeçi'nin kullandığı 02 BD 601 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Enes Karakeçi ve motosiklette bulunan İmam Güneş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi.
Malazgirt,Dicle,Adıyaman
03 Aralık 2018 Pazartesi 00:05