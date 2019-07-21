Haberler» 3. Sayfa» Haber

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

21.07.2019 23:05 Adıyaman
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, kozluca mevkii Opet petrol civarında meydana geldi. Naci K. (18) idaresindeki 02 DB 344 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mesut T. (27) ve Okan D. (21) yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mesut T. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:40   Köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı
00:18   Babasını öldüren kadın tutuklandı
23:53   Selde hayatını kaybeden baba ile henüz bulunamayan oğlunun son fotoğrafları ortaya çıktı
23:53   Tekirdağ'da 45 kişi dönerden zehirlendi iddiası
23:52   Venezuela'da durakta katliam: 7 ölü, 5 yaralı
23:51   Sefaköy Beşyol'da trafik kazası meydana geldi.
23:43   Düğünde 'pes' dedirten hırsızlık