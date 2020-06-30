Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

30.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:54
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi"nde meydana geldi. Batuhan Aslandan yönetimindeki 02 HD 198 plakalı otomobil ile Hasan Berkant Karaaslan'ın kullandığı 02 ABE 695 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Jiyan Toprak yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel, Haber
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