Adıyaman'da Otomobil Kayaya Çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman
'da otomobilin kayaya çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Ali Yoldaş idaresindeki 02 AY 788 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkeze bağlı Palanlı köyü yakınında bulunan yol üzerindeki kayaya çarptı.
Kazada sürücü Yoldaş ve araçta bulunan Mehmet Aslan
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:46