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Adıyaman'da otomobil refüje çıktı: 3 yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

19.08.2019 00:19 Adıyaman'da otomobil refüje çıktı: 3 yaralı
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ç. idaresindeki 44 NE 189 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Ahmet Ç. ile otomobilde bulunan Şehriban ve Muhammet Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 122 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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