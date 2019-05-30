30.05.2019 13:52
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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bekir Yelboğa idaresindeki 02 NA 142 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Balkar beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yelboğa ile otomobildeki Mehmet Zilan (39) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yelboğa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Mehmet Zilan'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Güncel
Kaynak: AA