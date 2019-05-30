Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bekir Yelboğa idaresindeki 02 NA 142 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Balkar
beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yelboğa ile otomobildeki Mehmet Zilan (39) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yelboğa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Mehmet Zilan'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Güncel
Kaynak: AA