Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Mustafa Aktaş
yönetimindeki 06 EU 8034 plakalı otomobil, Kahta- Atatürk
Barajı kara yolunun 2. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Yusuf Arı
, Sadık Ay
, Neşet Akel ve Muhammet Akif Ay yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü Mustafa Aktaş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Mustafa Aktaş
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