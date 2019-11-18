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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

18.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:49Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni- Gaziantep yolunun 10'uncu kilometresinde Kurugöl köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ulaş'ın kullandığı 44 DG 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüsü Ulaş ile otomobildeki Merve Ulaş, Münevver Ulaş, Elif Ulaş, Zeynep Ulaş ve Hülya Kılınç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



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Kaynak: DHA

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