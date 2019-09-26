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Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

26.09.2019 18:03Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Gölbaşı - Kahramanmaraş karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki 54 FF 505 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attıktan sonra tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Battal B. yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kahramanmaraş, Gölbaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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