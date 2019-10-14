Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğleden sonra Gölbaşı - Kahramanmaraş karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Yetim yönetimindeki 60 HH 389 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Mehmet Yetim ile yanında bulunan Mahmut Yağmurtasan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, burada tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Adıyaman