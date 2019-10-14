Haberler » Güncel » Adıyaman'da otomobil takla attı 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil takla attı 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil takla attı 2 yaralıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

14.10.2019 17:07
Adıyaman'da otomobil takla attı 2 yaralı
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğleden sonra Gölbaşı - Kahramanmaraş karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Yetim yönetimindeki 60 HH 389 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Mehmet Yetim ile yanında bulunan Mahmut Yağmurtasan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, burada tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman'da otomobil takla attı 2 yaralı

Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 TÜRSAB Batı Antalya'da Rıza Perçin güven tazeledi
18:01 - SMO, YPG'nin bıraktığı silahları tek tek ele geçiriyor- Rus yapımı bir tank ile çok sayıda...
17:57 ABD televizyonu silah tanıtımını "harekatta bombalama" diye çarpıttı
17:56 Hong Kong'da hafta sonu düzenlenen protestolarda 201 gözaltı
17:51 Başkan Kılıç: "Önemli çalışmalara imza atacağız"
17:54 3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı
17:52 Vali Deniz, Turgutlu'da incelemelerde bulundu
14.10.2019 18:02:53