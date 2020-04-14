Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
14.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:00
Medet Yücel idaresindeki 27 HF 924 plakalı otomobil, Yukarı Sarhan Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.
Kazada sürücü Yücel ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA