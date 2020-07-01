Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralıADIYAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

01.07.2020 20:26 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:26
Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 yaralı
ADIYAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Zey köyünde meydana geldi. Mustafa Mermer yönetimindeki 02 AP 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki Hatice Mermer ve Nilüfer Mermer yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel, Haber
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