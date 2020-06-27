Adıyaman'da otomobil yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'da otomobil yangını
27.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:41
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 17 AAK 920 plakalı otomobil sürücüsü Osmaniye'den yeni aldığı otomobil ile Adıyaman'a gittiği sırada Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden sürücü otomobile yol kenarına çekti. Kısa sürede olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek otomobilin yanarak küle dönmesini önledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Haber

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