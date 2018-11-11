Adıyaman'da Otomobil Yayaya Çarptı, Kaza Kameralara Yansıdı

Adıyaman
'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Tuncan'a (16) otomobil çarptı. Tuncan'ın yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Müftülük
Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Güleş yönetimindeki 02 BK 009 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Murat Tuncan'a çarptı. Otomobil yol kenarındaki reklam tabelasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Tuncan ise ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tuncan'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise caddedeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Yeni Mahalle,Adıyaman
11 Kasım 2018 Pazar 23:54