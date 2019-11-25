Haberler » Güncel » Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Damla, öldü - Haber

Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Damla, öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sokakta oynayan 2 yaşındaki Damla Varol, otomobilin çarpması sonucu, yaşamını yitirdi.

25.11.2019 20:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:01Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Damla, öldü

ADIYAMAN'ın ilçesinde, sokakta oynayan 2 yaşındaki Damla Varol, otomobilin çarpması sonucu, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde, Narinler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan Damla Varol'a, A.Ç. (51) yönetimindeki 02 AU 996 plakalı otomobil, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Varol'u görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Damla, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Damla, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Damla Varol, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan Varol ailesi gözyaşlarına boğulurken, Damla Varol'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Sürücü A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Polis, Besni, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:44 MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
20:44 Kayseri'de İYİ Parti standına saldırı iddiası
20:43 Çavuşoğlu, İİT'nin 50. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı
20:42 Kocaeli'de kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü
20:39 Hak İş ve Hizmet İş Sendikasından "kadına şiddete hayır" açıklaması
20:24 CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Bir disiplin süreci başlatılması gündemimizde yok
19:50 Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi
19:48 Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 20:46:21